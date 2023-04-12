День космонавтики: как проходило освоение космоса?

Во вторник, 12 апреля, россияне отмечают День космонавтики. В этот день в 1961 году прошел первый успешный полет человека в просторы космоса. Управлял космическим судном летчик-майор Юрий Гагарин. Праздник ввели в 1962 году по Указу Президиума Верховного Совета СССР. Редакция ivbg.ru делится с читателями фактами о первом космическом полете и рассказывает о других интересных моментах.

Первый серьезный шаг к освоению космоса готовился в спешке. Разведка того времени доложила, что в Америке активно готовятся к запуску космического судна. Согласно планам американцев, они назначили дату полета на конец апреля 1961 года. Узнав о происходящем, советские власти решили приложить все силы, чтобы обойти соперников.

В СССР было предусмотрено три сценария развития событий предстоящего мероприятия, подкрепленных соответствующими сообщениями о полете Юрия Гагарина в космос. Первое — успешное, которое и было использовано в итоге. Второе — на случай, если возвращение пройдет не по плану: приземление произойдет на территории другого государства или в мировом океане. В нем содержалась просьба посодействовать в поисках. И последнее — сообщение о гибели космонавта.

Какие интересные факты сопутствовали первому полету в космос?

Многие эксперты того времени не могли точно сказать, как отреагирует человеческая психика на факт нахождения человека в космосе при первых испытаниях.

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Предварительные запуски с Белкой и Стрелкой показали, что одна из собак (Белка) в период полета испытывала беспокойство. Для избежания последствий паники у космонавта создали специальную защиту — полет в автоматическом режиме, но Гагарин мог переключиться на ручное управление, введя предусмотренный код из запечатанного конверта.

Время полета, в период которого Юрий Гагарин совершил оборот на космическом судне вокруг нашей планеты, составило 108 минут. В 10:55 корабль благополучно приземлился. Перед приземлением произошел сбой в тормозной системе «Востока-1». В результате чего посадка состоялась в районе села Смеловка Саратовской области, вместо предполагаемой территории в 110 километрах от Волгограда.

При заключительных стадиях полета, Гагарин озвучил: «Я горю, товарищи, прощайте!». Фраза долгое время оставалась за кадром.

Как появились космические традиции и что они собой представляют?

В книге Дмитрия Костюкова и Зины Суровой «Космос» говорится о традициях, которые появились после первого успешного полета человека в космическое пространство. Вторым в космос отправился Герман Титов, совершивший впервые в истории длительный полет — с 6 по 7 августа в 1961 году. Длительность полета составляла одни сутки и один час. Космонавт на корабле «Восток-2» совершил 17 оборотов вокруг нашей планеты, то есть преодолел свыше 700 тысяч километров. Перед стартом он сделал все те же действия, которые совершил Гагарин за некоторое время до своего полета. Он превратил некоторые предполетные действия в традицию.

С тех пор космонавты стали сажать дерево перед отправкой космического судна, а также ставить подпись на своей двери в комнате на Байконуре. Многие предварительно смотрят фильм «Белое солнце пустыни» и посещают домишки Гагарина и Королева, чтобы запастись удачей. Традициям следуют и другие специалисты, готовящие очередной старт. Принято забирать ракету из цеха в семь часов утра. До начала посадки всех космонавтов хлопают для успеха в полете. Специалисты в сфере космонавтики не используют в рабочем сленге слово «Последний», заменяя его на «Крайний».

Выход в открытый космос

Первым в открытый космос вышел советский космонавт Алексей Леонов на космическом корабле «Восток-2». Его запустили 18 марта 1965 года. Полет продолжался 26 часов две минуты. Перед этим никто не знал, как влияет на человека невесомость. Поэтому, первый толчок от шлюза в открытом космосе вызвал трудности. Космонавта закрутило. Остаться возле корабля помог страховочный трос. Но после этого возникла другая проблема — скафандр увеличился в размерах, что не давало Леонову пролезть в люк космического судна. Ситуацию исправило снижение давления воздуха в скафандре. В итоге знакомство с открытым космическим пространством продлилось больше запланированных 12 минут в два раза.

Первый полет женщины в космос

16 июня 1963 года произошел старт первого полета женщины-космонавта Валентины Терешковой. Путешествие продолжалось менее трех суток на космическом судне «Восток-6». Стартовала Терешкова с дублирующей «гагаринскую» площадки. В тот момент на орбите на находился «Восток-5», которым управлял Валерий Быковский. О полете родственники женщины-космонавта узнали по радио, думая что их родственница отправилась на соревнования парашютистов.

Секретные шифры в СССР

Большой пласт информации в СССР, связанный с отечественной космонавтикой, держался в секрете. Особо охраняли имя главного конструктора космических кораблей, строение космических средств для передвижения и детали полетов на орбиту. Для того, чтобы сохранить в тайне происходящее на космических кораблях после старта, которое транслировалось для широкой публики, были придуманы секретные слова среди названий деревьев, фруктов и цветов. К примеру, Валентина Терешкова должна была сказать «Дуб», если тормозной двигатель работал исправно, в противном случае кодое слово было «Вяз». «Береза» в устах первой женщины-космонавта дословно означала «работать с оборудование не могу». А космонавт Владимир Комаров мог сказать «Банан», сигнализируя о повышении радиации.

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