В поселке Тельмана построят новый дом культуры

Разработка проекта на строительство ДК на берегу реки Ижоры уже началась, плановый срок готовности по госконтракту — весна 2023 года.

Планируется, что в ДК будут располагаться спортивные залы, кабинеты для кружков и мастерские, зрительный зал на 250 мест со сценой и звукооператорской, библиотеку, студию звукозаписи, кинозал и буфет.

Сейчас танцевальные и вокальные студии, спортивные секции и ансамбль народной песни, которые работают в поселке, располагаются в помещениях администрации и других госучреждениях, — отметили в правительстве Ленобласти.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в деревне Пеники началось строительство нового Дома культуры. В Приморске началось строительство культурно-досугового центра за 369,2 млн рублей, в поселке Торковичи Лужского района — за 144,7 млн рублей, в селе Паша Волховского района — за 318,3 млн рублей, в Тихвине и деревнях Суоранде и Кисельня. А новый ДК за 121,5 млн рублей в поселке Пчевжа разрешили ввести в эксплуатацию