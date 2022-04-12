ВЦИОМ: 83% россиян считают себя счастливыми

ВЦИОМ провел исследования, согласно которому большинство граждан назвали себя счастливыми.

По информации ВЦИОМ, действительно счастливыми назвали себя 37% российских граждан. Также, еще 46% жителей России скорее счастливы.

В тоже время в той или иной степени несчастливыми считают себя 14% россиян.

Отмечается, что больше всего счастливых россиян живет в Южном федеральном округе — 87%, а жители Северо-Западного чаще считают себя несчастливыми (23%).