ВЦИОМ: 83% россиян считают себя счастливыми

ВЦИОМ провел исследования, согласно которому большинство граждан назвали себя счастливыми.
По информации ВЦИОМ, действительно счастливыми назвали себя 37% российских граждан. Также, еще 46% жителей России скорее счастливы.
В тоже время в той или иной степени несчастливыми считают себя 14% россиян.
Отмечается, что больше всего счастливых россиян живет в Южном федеральном округе — 87%, а жители Северо-Западного чаще считают себя несчастливыми (23%).
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