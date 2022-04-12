Два турпроекта из Ленобласти стали победителями конкурса «Маршрут построен»

Победу региону принесли авторский маршрут «Три дня на побег» и экологический маршрут «Каменистая тропа»

За авторский маршрут «Три дня на побег» было отдано 4 746 голосов. С этим результатом маршрут занял 5 место в номинации «Главный маршрут». Экомаршрут «Каменистая тропа» занял 6 место в номинации «зеленых маршрутов» России. За него было отдано 6 772 голоса.

Отметим, что двухдневный маршрут «Истории и тайны Средневекового Выборга» внесен в перечень национальных. Его создали в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». А «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.