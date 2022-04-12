Прокуратура наказала рублем «Газпром» за едва теплые батареи в Тихвине

Прокуратура нашла нарушения в работе котельной в Тихвинском районе Ленобласти. Ведомство выписало символический штраф ответственному за «непорядок».

Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба Прокуратуры по Ленобласти. Так, надзорный орган выявил несоблюдение температурного графика, проблемы с профильным специалистом и противоаварийной подготовкой. Провинился филиал «Газпром теплоэнерго».

«Температура воды в подающей линии тепловой сети не соответствует утвержденному температурному графику, — сухо отчиталось ведомство.

В отношении ответственного должностного лица было заведено административное дело с назначением штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей.