Прокуратура наказала рублем «Газпром» за едва теплые батареи в Тихвине

Автор: Анастасия Щербакова
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Прокуратура нашла нарушения в работе котельной в Тихвинском районе Ленобласти. Ведомство выписало символический штраф ответственному за «непорядок».  

Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба Прокуратуры по Ленобласти. Так, надзорный орган выявил несоблюдение температурного графика, проблемы с профильным специалистом и противоаварийной подготовкой. Провинился филиал «Газпром теплоэнерго».

«Температура воды в подающей линии тепловой сети не соответствует утвержденному температурному графику, — сухо отчиталось ведомство.

В отношении ответственного должностного лица было заведено административное дело с назначением штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

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11.04.2022 123
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