Эрмитаж изменит режим работы с 19 апреля

С 19 апреля время работы музея будет увеличено.

Об этом пресс-служба музея делится в своем tg-канале 12 апреля, во вторник.

В частности, речь идет о нескольких экспозиционных комплексах Эрмитажа. Музеи будут открываться в 11:00, но закрываться чуть позже. В частности, Эрмитаж и Главный штаб во вторник, пятницу и субботу открыты до 20:00. В остальные дни музеи принимают посетителей до 18:00.

В Главном музейном комплексе и в Главном штабе продленными днями станут вторник, пятница и суббота. В эти дни оба комплекса теперь работают до 20:00. В среду, четверг и воскресенье они открыты до 18:00. Последний сеанс на посещение начинается за два часа до закрытия.

Императорский фарфоровый завод работает с 11:00 до 18:00 ежедневно (кроме понедельника). Продленным днем станет суббота – музей будет открыт до 19:00. Последний сеанс на посещение – за час до закрытия.