Один из задержанных на границе Ленобласти и Финляндии фургонов с российскими картинами прибыл в Эрмитаж.

Об этом днем, 11 апреля, стало известно порталу 78.ru.

Три фургона с российскими экспонатами были временно конфискованы финской таможней неделю назад.

Одна из машин с картинами из Эрмитажа, музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское село», которые участвовали в выставке в Италии, прибыла в Санкт-Петербург. Оставшиеся две машины привезут экспонаты в музеи Москвы — в Государственную Третьяковскую галерею, Государственный музей Востока и в Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

«Эпопея» с возвратом российских произведений искусств разворачивалась всю прошлую неделю. В Финляндии проводилось некое расследование «на уровне ЕС» о принадлежности изъятых экспонатов. Вероятно, финны всерьез считали, что картины могли быть не из российских музеев.

Ранее МИД РФ назвал изъятие российских экспонатов правовым беспределом.