Труп пенсионерки нашли в закрытой квартире в Приозерске

По информации ivbg.ru, 12 апреля сотрудникам поисково-спасательного отряда Приозерска сообщили о том, что пожилая женщина не открывает дверь в квартиру.
Спасатели проникли в квартиру через окно в присутствии полиции, где обнаружили тело пенсионерки. При визуальном осмотре следов насилия на трупе на зафиксировано.
Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.
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12.04.2022 190