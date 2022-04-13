Труп пенсионерки нашли в закрытой квартире в Приозерске

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 12 апреля сотрудникам поисково-спасательного отряда Приозерска сообщили о том, что пожилая женщина не открывает дверь в квартиру.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Спасатели проникли в квартиру через окно в присутствии полиции, где обнаружили тело пенсионерки. При визуальном осмотре следов насилия на трупе на зафиксировано.

Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.

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12.04.2022 190
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