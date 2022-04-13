В Ленобласти выявили 133 новых зараженных COVID-19 на 13 апреля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 133 человек.
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30.10.2021 2209
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Выборгском, Лодейнопольском и Тихвинском районах. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Чудцы (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1).
- Волховский район: Волхов (+7), Хвалово (+1), Кисельня (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+9), Всеволожск (+12), Кудрово (+7), Янино-1 (+1), Сертолово (+3), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Вартемяги (+4), Токсово (+1), Романовка (+3), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Павлово (+1), Вирки (+1), Хапо-Ое (+1), Рахья (+1), Мистолово (+1), СНТ Колос (+1), Лехтуси (+1), Лесколово (+3).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), Меньково (+2), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Вырица (+2), Антелево (+1), Дружная Горка (+1), Вайя (+1), СНТ Дони (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+5), Будогощь (+16), Гремячево (+1).
- Кировский район: Кировск (+6), Шлиссельбург (+2), Назия (+1), Мга (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Ропша (+1), Гостилицы (+1), Верхняя Колония (+1).
- Лужский район: Луга (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Поги (+1).