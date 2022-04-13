Труп семиклассника нашли в BMW в гараже Петербурга

По информации ivbg.ru, 12 апреля в полицию обратился охранник ГСК на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Он нашел тело подростка в автомобиле марки BMW в задымленном гараже.

Личность погибшего установлена – им оказался 16-летний петербуржец. Он числился в седьмом классе красносельской школы, но находился на домашнем обучении и оставался на второй год.

Мальчика воспитывал 71-летний отец в одиночку.