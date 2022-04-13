Депутат Госдумы Сергей Яхнюк ответил на вопросы садоводов из Ленобласти

На прием к представителям «Единой России» пришли владельцы дачных участков и садоводы Гатчинского района.

Так, жители района в первую очередь жаловались на догазификацию, разбитые дороги и повышение тарифов на электричество. Сергей Яхнюк принял все обращения и дал необходимые разъяснения.

— Большинство вопросов требуют предметной проработки, поэтому направлю соответствующие запросы в органы власти и ведомства. Скоро тысячи жителей Ленинградской области поедут на свои дачные участки, нужно, конечно, помогать садоводам, которые обеспечивают себя, а зачастую и окружающих качественными продуктами питания, — подчеркнул он.