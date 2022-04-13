Белоусов заявил о желании большинства иностранных компаний остаться в России

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что большинство иностранных компаний хотят остаться в стране. Об этом он сказал во время правительственного часа в Совете Федерации.

— Подавляющее большинство иностранных компаний — я с многими из них встречался с руководителями здесь — они сейчас хотят остаться, — сказал он.

Вице-премьер добавил, что компании зависят от решений, принимаемых штаб-квартирами. Штаб-квартиры же занимают позицию «ни да, ни нет, посмотрим, как будут развиваться события», указал он. Большинство сейчас поставили бизнес в России на паузу, продолжают платить зарплату своим работникам, но производство свертывают.

Белоусов подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы компании закрылись, люди остались без работы, а потребители без продукции.