В Минцифры заявили о достаточном объёме бумаги для печатной отрасли России

В России имеется достаточный запас бумаги, необходимый для функционирования предприятий печатной отрасли.

— В России достаточно бумаги для печатной отрасли. Минцифры подтверждает, что в России отсутствует дефицит газетной и офсетной бумаги, – отметили в ведомстве.

В марте на фоне западных санкций в России возник дефицит бумаги, а также резко выросли цены на нее. В начале апреля Минпромторг сообщил о решении проблемы. В ведомстве напомнили, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. Один из них испытывал трудности из-за остановки поставок химикатов, однако оперативно нашел новых поставщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.