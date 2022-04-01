Минпромторг: в России решен вопрос с дефицитом офисной бумаги

В России удалось решить вопрос с дефицитом бумаги, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, сейчас ситуация нормализуется и цены на офисную бумагу возвращаются к уровням января-февраля 2022 года.

«Недостаток офисной бумаги на рынке наблюдался, это правда, примерно две-три недели в марте, он был связан с тем, что приостановил работу Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат», — сказал Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

Это было связано с остановками поставок химикатов для отбеливания бумаги, которые закупались в Финляндии. Теперь компания нашла новых поставщиков химикатов в России, Индии и Китае.

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В связи с тем, что завод в Ленобласти занимает порядка 40% рынка, нехватка продукции стала заметной. По словам Евтухова, в ближайшее время никакого дефицита не будет. Комбинат уже удовлетворяет почти 80% заказов.

Ранее ФАС начала проверку после роста цен на офисную бумагу.