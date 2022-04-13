Канцлер Австрии заявил, что Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают введение запрета на поставки российского газа.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт выступили против введения эмбарго на российский газ, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.

Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ… С другой стороны, Австрия на стороне других стран-членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу, — цитирует канцлера Австрии Нехаммера РИА Новости

Вы знаете, Европейский Союз решил, что мы должны пытаться сделать все, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, Австрия тоже этого хочет, безусловно. Но сейчас это невозможно. Потребуется время, — добавил Нехаммер.