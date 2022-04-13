Рост цен в марте достиг максимума с 2015 года

Инфляция в годовом выражении в марте разогналась до 16,7%. Последний раз подобное наблюдалось семь лет назад.

По данным Центробанка на 13 апреля, рост цен в марте в России достиг 7,5% — это максимум за последние двадцать лет. Больше всего увеличились цены на непродовольственные товары. На 15-25% с поправкой также подорожали автомобили, бытовая техника и электроника.

Продукты из категории бакалея выросли в среднем на 9,24%, а стоимость сахара в пиковые периоды увеличивалась на 44%. Медленнее всего цены росли на сферу услуг — на 3,98%.

Годовая инфляция в России в марте 2022 года составила 16,69% — это максимум с апреля 2015 года.