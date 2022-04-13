В Кировске задержан начальник уголовного розыска

Предварительно известно, что подполковник полиции был пойман с поличным при получении взятки.

По данным портала 47news, оперативники Управления собственной безопасности наведались к подполковнику прямо в отделение полиции Кировска. Предшествовало его жесткому задержанию некая встреча с неизвестным. Журналисты 47news предполагают, что это был правоохранитель в штатском, который записывал все происходящее в кабинете.

Он явился в участок за пол часа до инцидента, а после того, как вышел из кабинета ныне задержанного, его собеседника уже ждала УСБ. Вероятно, начальник уголовного розыска что-то получил от таинственного посетителя.

Сейчас в кабинете у задержанного проводится осмотр. Далее последует обыск дома. Остальные детали случившегося пока неизвестны. Информация официальными силовыми ведомства также не комментируется.