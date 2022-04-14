Петербуржцы негодуют: при покупке QR-билета взимается комиссия в 5%

Автор: Александр Селиванов
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Жители города возмущены таким положением дел.

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Источник: https://t.me/breaking_piter

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, жители города были неприятно удевашены 5% комиссии при покупке QR-билета на общественный транспорт.

Так, проезд в транспорте можно оплатить «Подорожником», банковской картой, льготными проездными и разовыми QR-билетами. Приобрести QR-билет можно онлайн — через приложение BSTR. Только дело в том, что за операцию взимается комиссия 3 рубля, которая я привела к негодованию горожан.

Отметим, что с началом транспортной реформы в Петербурге начали постепенно исчезать маршрутки и кондукторы.

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10.04.2022 241
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