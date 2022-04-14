Петербуржцы негодуют: при покупке QR-билета взимается комиссия в 5%

Жители города возмущены таким положением дел.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, жители города были неприятно удевашены 5% комиссии при покупке QR-билета на общественный транспорт.
Так, проезд в транспорте можно оплатить «Подорожником», банковской картой, льготными проездными и разовыми QR-билетами. Приобрести QR-билет можно онлайн — через приложение BSTR. Только дело в том, что за операцию взимается комиссия 3 рубля, которая я привела к негодованию горожан.
Отметим, что с началом транспортной реформы в Петербурге начали постепенно исчезать маршрутки и кондукторы.
Вам будет интересно
Петербуржцам стала недоступна оплата проезда наличными с 1 апреля. По информации издания Невские Новости, Комтранс Петербурга делает все для создания возможности...
10.04.2022 241