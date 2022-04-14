Подготовка к ЕГЭ в России подорожает на 10-50 %

Порядка 60 процентов репетиторов планируют увеличить стоимость своих услуг. Некоторые собираются повысить цены сразу на 50%.
Почти 60% педагогов, оказывающих услуги репетитора, намерены повысить стоимость занятий. Такими данными делится образовательная компания MAXIMUM Education на основе своего исследования. Опрос проводился среди двух тысяч преподавателей России.
Пятьдесят восемь процентов школьных репетиторов планируют в ближайшее время повысить цены на свои услуги, 41% учителей не будут поднимать цены, 1% уже повысил стоимость за урок. Среди тех, кто планирует повышение цен, абсолютное большинство (86%) отметили, что стоимость занятия в ближайшее время вырастет на 10-20%, на треть поднимут цены 10% учителей, на 50 и более процентов увеличат стоимость занятия 3% педагогов, — передает РИА Новости данные исследования.
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