Подготовка к ЕГЭ в России подорожает на 10-50 %

Пятьдесят восемь процентов школьных репетиторов планируют в ближайшее время повысить цены на свои услуги, 41% учителей не будут поднимать цены, 1% уже повысил стоимость за урок. Среди тех, кто планирует повышение цен, абсолютное большинство (86%) отметили, что стоимость занятия в ближайшее время вырастет на 10-20%, на треть поднимут цены 10% учителей, на 50 и более процентов увеличат стоимость занятия 3% педагогов, — передаетданные исследования.