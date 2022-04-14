Обвиняемый в педофилии житель Выборга предстанет перед судом

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база.

По информации СУ СК России по Ленинградской области, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней), и по 2 эпизодам п. «а» ч. 3 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

— Следствием установлено, что в апреле 2021 года в Выборге обвиняемый, находясь на острове «Твердыш» в городе Выборг Ленинградской области, совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — отметили в ведомстве.

Теперь мужчина предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений.