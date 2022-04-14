В Минпромторге заявили, что гвозди в России производятся в достаточном количестве

В Минпромторге России заявили о том, что в России производится достаточное количество гвоздей для удовлетворения внутреннего спроса. При этом импорт затрагивает небольшой сегмент.

— Российские компании производят гвозди в достаточном количестве. Мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 тонн до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц, малые предприятия в общей сложности выпускают от 2 до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц, – сообщает министерство.

В ведомстве подчеркнули, что в последнее время отмечается снижение спроса на гвозди примерно на 5% ежегодно в пользу саморезов. В то же время в Минпромторге уточнили, что импорт гвоздей в Россию производится преимущественно из Белоруссии в объеме порядка 2 тысяч тонн в месяц. Это гвозди узкого сегмента – латунные или мелкие Об этом сообщает РИА Новости.

— Внутренний спрос мы закрываем, и 20% гвоздей собственного производства мы экспортируем в страны СНГ, – цитирует пресс-службу министерства издание.