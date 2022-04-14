Экс-главу поселка Лебяжье не стали арестовывать по делу о хищении земли на 18 млн рублей

Суд отправил под домашний арест Александра Магона до 12 июня. Его сообщников также не стали помещать под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба судов Ленобласти 14 апреля, в четверг.

Так, Ломоносовский районный суд отказал следствию заключении под стражу бывшего главу поселка Лебяжье Александра Магона. Он отправится под домашний арест как и его подельники.

Напомним, о задержании чиновника стало известно 13 апреля. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие выяснило, что за последние четыре года Магон организовал хищение двух участков земли в Ломоносовском районе. Ее стоимость оценивается минимум в 18 млн рублей.