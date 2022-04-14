Жители Ленобласти смогут получить IT-образование бесплатно или с большой скидкой

Автор: Анастасия Щербакова
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Федеральный проект «Цифровые профессии» позволит ленинградцам старше 16 лет получить дополнительное IT-образование. Некоторые категории жителей смогут получить эту возможность бесплатно. 

Как пишет пресс-служба правительства Ленобласти 14 апреля, бесплатно пройти обучение по этой программе смогут люди с инвалидностью и безработные.

Скидка в 75% будет предоставляться родителям с детьми до 3-х лет с зарплатой ниже средней по области и безработным, которые не стоят на учете в центре занятости.

Скидку в 50% доступна родителям с детьми до 3-х лет с зарплатой выше средней по региону, студенты вузов, техникумов и колледжей, бюджетники и граждане с зарплатой ниже средней по региону.

Участникам программы предложат 25 курсов: «Python-разработка для начинающих», «Мидл фронтенд-разработчик», «Data Science: рекомендательные системы», «Java-разработка для начинающих», «Основы тестирования ПО» и другие.

Записаться на курс можно на портале Госуслуг по этой ссылке.

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