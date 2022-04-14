Цены на пластиковые товары в России выросли на 10-50%

За прошедший март на российском рынке подорожали изделия из пластмассы и полимерные стройматериалы.

Как сообщают эксперты, стоимость таких изделий повысилась на 10%, в отдельных секторах – на 50%, невзирая на заморозку цен. Отмечается, что подорожание началось еще в феврале, и, считают специалисты, тенденция будет наблюдаться в дальнейшем в апреле.

Так, наиболее заметен рост цен на материалы для теплоизоляции, сложные строительные материалы, а также сложные виды полимерных труб.

По мнению участников бизнеса, цены растут по мере подорожания обслуживания зарубежного оборудования и компонентов, в том числе влияют и банковские ставки.

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Ритейлеры опасаются, что при сохранении темпов подорожания ситуацией может заинтересоваться Федеральная антимонопольная служба. В ведомстве отметили, что прямым регулированием цен они заниматься не будут, однако принимают меры по недопущению необоснованного роста стоимости товаров. Об этом пишет «Коммерсант».