Хоккейная игра между ЦСКА и СКА быстро перешла в рукопашную — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Здоровая конкуренция команд прекратилась уже на 7-й минуте первого тайма. Хоккеисты СКА набросились на оппонентов из столицы.

Фрагмент потасовок между игроками прямо во время матча опубликовал tg-канал Хоккей без зрителей вечером, 14 апреля. Игра проходит прямо сейчас в Петербурге за финал Западной конференции КХЛ.

Особенно сильно невзлюбили друг друга игрок из СКА Захар Бардаков и Константин Окулов из команды-оппонента. В итоге оба отправились за границы игрового поля на 4 минуты. Еще по две минуты удаления получили Никита Камалов (СКА) и Владислав Каменев (ЦСКА).

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11.04.2022 248
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