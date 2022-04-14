Хоккейная игра между ЦСКА и СКА быстро перешла в рукопашную — видео

Здоровая конкуренция команд прекратилась уже на 7-й минуте первого тайма. Хоккеисты СКА набросились на оппонентов из столицы.

Фрагмент потасовок между игроками прямо во время матча опубликовал tg-канал Хоккей без зрителей вечером, 14 апреля. Игра проходит прямо сейчас в Петербурге за финал Западной конференции КХЛ.

Особенно сильно невзлюбили друг друга игрок из СКА Захар Бардаков и Константин Окулов из команды-оппонента. В итоге оба отправились за границы игрового поля на 4 минуты. Еще по две минуты удаления получили Никита Камалов (СКА) и Владислав Каменев (ЦСКА).