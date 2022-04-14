Дрозденко: падение экспорта угля из Ленобласти – лишь временное явление

Губернатор Ленинградской области признал влияние на регион введённых антироссийских санкций. Однако показатели экспорта того же угля уже возвращаются к февральским показателям.

Прямо сейчас глава 47-го региона Александр Дрозденко дает интервью главному редактору телеканала ЛенТВ24 Олегу Черных. В ходе беседы речь зашла и о применяемых Западом санкциях, которые не могли не сказаться и на Ленобласти.

В частности, «экономическая война» в отношении России сказалась на работе портовых комплексов и морских перевозках региона. Однако эти сложности всего лишь временное явление.