Дрозденко: падение экспорта угля из Ленобласти – лишь временное явление

Губернатор Ленинградской области признал влияние на регион введённых антироссийских санкций. Однако показатели экспорта того же угля уже возвращаются к февральским показателям.
Прямо сейчас глава 47-го региона Александр Дрозденко дает интервью главному редактору телеканала ЛенТВ24 Олегу Черных. В ходе беседы речь зашла и о применяемых Западом санкциях, которые не могли не сказаться и на Ленобласти.
В частности, «экономическая война» в отношении России сказалась на работе портовых комплексов и морских перевозках региона. Однако эти сложности всего лишь временное явление.
При этом отгрузка нефтепродуктов выросла на 70% – и в США, и в страны Европы. То есть они сегодня покупают в достаточно больших объемах наши нефтепродукты. Так же и уголь. У меня есть ощущение, что они запасаются впрок, чтобы потом, когда вступят в действие жесткие санкции, когда они не будут у нас это покупать – какой-то период, я думаю, достаточно короткий, – чтобы они могли на запасах продержаться. Но они сами стреляют себе в ногу. Приняли санкции, которые работают в том числе против них, — рассказал Дрозденко в интервью.