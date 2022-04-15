Disney решила закрыть студию Blue Sky, выпустившую мультфильмы «Ледниковый период» и «Рио». Причина – финансовые убытки на фоне пандемии COVID-19.

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Все 450 сотрудников Blue Sky останутся без работы. C 1997 года Blue Sky входила в состав 20th Century Fox. В марте 2019 года студия перешла под контроль Disney после покупки Fox за $71,3 млрд.

Напоследок студия Blue Sky позволила саблезубой белке Скрату из «Ледникового периода» съесть желудь, охота за которым продолжалась 20 лет (видео: ТГК «Дабл Ять»)