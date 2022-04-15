Где купить корюшку в Петербурге? Адреса

В Санкт-Петербурге с 15 апреля по 31 мая начнут работать точки по продаже корюшки.
Адреса мобильных точек опубликованы ниже.
Василеостровский район:
- Новосмоленская набережная, участок 33 (южнее дома 1, литера А).
Выборгский район:
- Проспект Просвещения, участок 187 (южнее дома 34, литера А).
- Проспект Энгельса, участок 315 (северо-западнее дома 139/21, литера А).
- 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским проспектом).
- Проспект Тореза, дом 2.
- Проспект Художников, участок 109, (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского).
- Выборгское шоссе, участок 53, (северо-западнее дома 1, литера А).
- Выборгское шоссе, участок 52, (северо-восточнее дома 1, литера А).
Калининский район:
- Проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корпус 1, литера А, по проспекту Просвещения).
- Улица Ольги Форш, (юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А, по улице Ольги Форш).
- Бестужевская улица (угол Бестужевской улицы и Замшиной улицы).
- Замшина улица, (севернее дома 27, корпус 1, литера А, по Замшиной улице).
Кировский район:
- Автовская улица, участок 129 (у дома 3).
- Краснопутиловская улица, участок 117 (у дома 29).
- Проспект Ветеранов, дом 78 (угол проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна).
- Перекресток проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова, возле дома 53.
- Улица Солдата Корзуна, участок 132, (у дома 40, литера А).
- Краснопутиловская улица, участок 116 (у дома 13, литера А).
- Двинская улица, участок 117 (у дома 10, литера А).
- Улица Генерала Симоняка, участок 112 (у дома 9, литера А).
Красногвардейский район:
- Проспект Наставников, дом 21, литера А (проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников).
- Шоссе Революции, участок 119, севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции.
- Среднеохтинский проспект, участок 35 (восточнее дома 51/13 по Среднеохтинскому проспекту).
Красносельский район:
- Город Красное Село, проспект Ленина, у дома 85 по проспекту Ленина (улица Свободы, участок 8).
- Улица Политрука Пасечника, дом 5, корпус 1.
- Город Красное Село, Театральная улица, участок 5 (севернее дома 6, литера А).
- Город Красное Село, проспект Ленина, участок 88 (восточнее дома 22, литера А по улице Освобождения).
- Улица Партизана Германа, участок 72 (напротив дома 22, литера А).
- Улица Маршала Захарова, участок 104, (у дома 21, литера А).
- Улица Котина, участок 29, (у дома 2, корпус 1, литера А).
Невский район:
- Улица Дыбенко, участок 115 (севернее дома 27, корпус 4, литера А).
- Улица Дыбенко, участок 170 (северо-восточнее дома 27, корпус 4, литера А).
- Проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корпус 1, литера А).
Приморский район:
- Вербная улица, дом 19.
- Вербная улица, участок 8 (южнее дома 20/2, литера А).
- Серебристый бульвар, у дома 20.
- Улица Уточкина, дом 3, корпус 1.
- Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом).
Пушкинский район:
- Посёлок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома 17/4 на перекрёстке с Туровской улицей).
Фрунзенский район:
- Софийская улица, участок 221 (северо-западнее дома 28, литера А, по Софийской улице).
- Будапештская улица, участок 288 (севернее дома 49, литера Б, по Будапештской улице).
- Будапештская улица, участок 171 (юго-восточнее дома 71, корпус 1, литера А, по Будапештской улице).
- Купчинская улица, участок 63 (северо-восточнее дома 15, корпус 1, литера В, по Купчинской улице).
Центральный район:
- Владимирская площадь, участок 1 (севернее дома 1-3, литера А, по Большой Московской улице).
- Воскресенская набережная (севернее дома 6-8, литера А, по Воскресенской набережной).