Где купить корюшку в Петербурге? Адреса

В Санкт-Петербурге с 15 апреля по 31 мая начнут работать точки по продаже корюшки.

Адреса мобильных точек опубликованы ниже.

Василеостровский район:

Новосмоленская набережная, участок 33 (южнее дома 1, литера А).

Выборгский район:

Проспект Просвещения, участок 187 (южнее дома 34, литера А).

Проспект Энгельса, участок 315 (северо-западнее дома 139/21, литера А).

2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским проспектом).

Проспект Тореза, дом 2.

Проспект Художников, участок 109, (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского).

Выборгское шоссе, участок 53, (северо-западнее дома 1, литера А).

Выборгское шоссе, участок 52, (северо-восточнее дома 1, литера А).

Калининский район:

Проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корпус 1, литера А, по проспекту Просвещения).

Улица Ольги Форш, (юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А, по улице Ольги Форш).

Бестужевская улица (угол Бестужевской улицы и Замшиной улицы).

Замшина улица, (севернее дома 27, корпус 1, литера А, по Замшиной улице).

Кировский район:

Автовская улица, участок 129 (у дома 3).

Краснопутиловская улица, участок 117 (у дома 29).

Проспект Ветеранов, дом 78 (угол проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна).

Перекресток проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова, возле дома 53.

Улица Солдата Корзуна, участок 132, (у дома 40, литера А).

Краснопутиловская улица, участок 116 (у дома 13, литера А).

Двинская улица, участок 117 (у дома 10, литера А).

Улица Генерала Симоняка, участок 112 (у дома 9, литера А).

Красногвардейский район:

Проспект Наставников, дом 21, литера А (проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников).

Шоссе Революции, участок 119, севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции.

Среднеохтинский проспект, участок 35 (восточнее дома 51/13 по Среднеохтинскому проспекту).

Красносельский район:

Город Красное Село, проспект Ленина, у дома 85 по проспекту Ленина (улица Свободы, участок 8).

Улица Политрука Пасечника, дом 5, корпус 1.

Город Красное Село, Театральная улица, участок 5 (севернее дома 6, литера А).

Город Красное Село, проспект Ленина, участок 88 (восточнее дома 22, литера А по улице Освобождения).

Улица Партизана Германа, участок 72 (напротив дома 22, литера А).

Улица Маршала Захарова, участок 104, (у дома 21, литера А).

Улица Котина, участок 29, (у дома 2, корпус 1, литера А).

Невский район:

Улица Дыбенко, участок 115 (севернее дома 27, корпус 4, литера А).

Улица Дыбенко, участок 170 (северо-восточнее дома 27, корпус 4, литера А).

Проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корпус 1, литера А).

Приморский район:

Вербная улица, дом 19.

Вербная улица, участок 8 (южнее дома 20/2, литера А).

Серебристый бульвар, у дома 20.

Улица Уточкина, дом 3, корпус 1.

Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом).

Пушкинский район:

Посёлок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома 17/4 на перекрёстке с Туровской улицей).

Фрунзенский район:

Софийская улица, участок 221 (северо-западнее дома 28, литера А, по Софийской улице).

Будапештская улица, участок 288 (севернее дома 49, литера Б, по Будапештской улице).

Будапештская улица, участок 171 (юго-восточнее дома 71, корпус 1, литера А, по Будапештской улице).

Купчинская улица, участок 63 (северо-восточнее дома 15, корпус 1, литера В, по Купчинской улице).

Центральный район: