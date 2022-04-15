Агрессор выстрелил газом в глаза рабочего возле банка во Всеволожске

По информации ivbg.ru, 14 апреля около 20:00 в больницу привезли 40-летнего рабочего из Всеволожска. Врачи диагностировали у него химический ожог глаза.
Полиции пострадавший рассказал, что двумя часами ранее у него произошла ссора с неизвестным возле отделения банка на Октябрьском проспекте во Всеволожске. Агрессор выстрелил ему в лицо из газового пистолета.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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