Агрессор выстрелил газом в глаза рабочего возле банка во Всеволожске

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 14 апреля около 20:00 в больницу привезли 40-летнего рабочего из Всеволожска. Врачи диагностировали у него химический ожог глаза.

Полиции пострадавший рассказал, что двумя часами ранее у него произошла ссора с неизвестным возле отделения банка на Октябрьском проспекте во Всеволожске. Агрессор выстрелил ему в лицо из газового пистолета.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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06.04.2022 1621
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