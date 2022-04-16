Реальные расходы россиян за месяц выросли почти на 11 процентов

Автор: Анастасия Щербакова
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По данным аналитиков, по сравнению с февралем, в марте россияне стали тратить на 10,8% больше.

Об этом 15 апреля пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования холдинга «Ромир». Согласно им, россияне в марте потратили почти на 11 процентов больше, чем за предыдущий месяц.

Реальные расходы выросли по сравнению с предшествующим месяцем на 12 процентных пунктов (10,8%), и на 5 процентных пунктов (4,3%) выше, чем в феврале прошлого года. Индекс реальных расходов (с поправкой на инфляцию) практически сравнялся с показателем 2020 года (122%), — следует из данных исследования.

Аналитики связывают увеличение этого показателя с ажиотажем на рынке непродовольственных товаров. Их россияне закупали с запасом на фоне санкций и ухода с российского рынка иностранных компаний.

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15.04.2022 119
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