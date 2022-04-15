Житель Мурино намерен отправиться в путешествие до Владивостока на самокате

В конце апреля петербуржец отправится через всю страну в Приморье. Ему предстоит преодолеть 12 тысяч километров, а путь займет пол года.

Об этом энтузиаст поделился с порталом Peterburg2. По словам молодого человека, рискованная поездка запланирована на конец апреля — начало мая. По предварительным оценкам, на преодоление маршрута уйдет пол года. К слову, отправится он в путешествие на самом обычном самокате.

При этом, путешественник решил изрядно осложнить себе задачу — он не планирует прибегать к помощи иных средств передвижения. Кроме того, ночевать между городами он собирается в палатке. Денег у него хватит лишь на пару месяцев, на остальную часть пути энтузиаст намерен заработать в дороге, посредством подработок.

Как признался молодой человек, подобное путешествие для него не впервой, правда, не на такие расстояния. Пару лет назад он катался на велосипеде в Крым, а позже и в Казань.