Минстрой России предложил отменить ежемесячную плату за отопление

В России могут изменить систему оплаты отопления. С инициативой о введении нового способа оплаты за жилищно-коммунальные услуги выступил Минстрой.

В ведомстве предложили отменить ежемесячную оплату теплоснабжения, заменив ее оплатой по факту сезона отопления.

Также Минстрой предложил ввести повышающие коэффициенты к тарифу в случае просрочки оплаты за коммунальные услуги. Одновременно с этом, собственнику придется заплатить больше, если он откажется впустить проверяющих или предоставить данные о проживающих в квартире.

Так, заместитель председателя думского Комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что ежемесячная оплата отопления создает путаницу. Из-за нее сложно понять, сколько должен заплатить каждый собственник.