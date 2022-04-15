В WhatsApp появятся группы по интересам как в соцсетях

Разработчик WhatsApp объявил о внедрении в мессенджер сообществ. В них будут собираться группы пользователей с похожими интересами.

Пользователи мессенджера смогут создавать тематические сообщества как в социальных сетях. В таких группах будет предусмотрено администрирование и функция приглашения других пользователей.

Важным отличием от сообществ в соцсетях станет поддержка сквозного шифрования, то есть получить доступ к ним сторонним лицам не получится. На начальном этапе разработчики не будут добавлять возможность поиска и обнаружения этих групп. Также они ограничат возможность пересылать сообщения, чтобы уменьшить распространение дезинформации.

Предварительно известно, что функция станет доступна для небольшого количества тестеровщиков по всему миру. Позже нововведение будет доступно и остальным пользователям.