Результаты ЕГЭ будут доступны на портале госуслуг

Итоги выпускных экзаменов будут выкладываться на портале «Госуслуги».

Об этом 15 апреля информирует пресс-служба Рособрнадзора.

Участники ЕГЭ 2022 года могут узнать свои результаты, воспользовавшись порталом госуслуг. Получить их можно авторизовавшись на портале и зайдя в раздел «Документы» в подразделе «Образование», либо через мобильное приложение «Госуслуги, — рассказали в ведомстве.

Такая возможность будет доступна участникам ЕГЭ из всех субъектов страны.

Ранее стало известно, что репетиторские услуги по подготовке к ЕГЭ могут подорожать на 10-50 %.