Таможенники Усть-Луги задержали 170 кг янтаря на 7 млн рублей

Владельцам драгоценностей теперь грозит тюрьма сроком от 5 до 10 лет, а также крупный штраф.

Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает пресс-служба СЗТУ. В общей сложности таможня порта Усть-Луги задержала 165 кг янтаря. Его стоимость оценивается в 7 млн рублей.

Драгоценности были расфасованы в полиэтиленовые пакеты и упакованы в чемоданы, размещённые в багажнике на морском пароме «Балтийск». Груз прибыл из Калининграда.

Фото: пресс-служба СЗТУ Фото: пресс-служба СЗТУ Фото: пресс-служба СЗТУ

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.