Собака по кличке Буч, изувеченная хозяином-живодером, идет на поправку

История песика Буча из Кингисеппского района закончилась благополучно. Его жизнь спасли и теперь он идет на поправку. Кроме того, у животного теперь новый дом.

Жуткая история с собакой по кличке Буч произошла в минувшие сутки в Кингисеппском районе. Животное подверглось жестокому обращению со стороны уже бывшего хозяина — он 10 раз ударил бедолагу топором по голове.

Сейчас у пострадавшего песика жизнь налаживается. Он идет на поправку и обзавелся заботливой и любящей хозяйкой. Однако врачи предполагают, что такой ущерб для собаки не пройдет бесследно и у нее могут начать проблемы с неврологией.

Сейчас Бучу и заботящихся о нем волонтерам нужна помощь.