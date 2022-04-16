Окраина Луги подверглась весенним паводкам — фото

Жители Луги делятся кадрами начавшегося подтопления пешеходных зон города.

Сезон весеннего половодья застал врасплох населенный пункт в Лужском районе Ленобласти. Уровень реки стремительно стал повышаться, что привело к подтоплениям. В частности, пока бедствие фиксируется в районе Пешеходного моста.

Подслушано в городе Луга / ВК Фото:ВК

На кадрах видно, как в воде утопает местная набережная и участок песчаного берега. При этом, ближайшая жилая постройка находится в нескольких десятках метров от половодья.

Ранее МЧС предупреждало о критическом подъеме уровня воды в реках Ленобласти. В зоне подтоплений может оказаться Тихвин, Тосно и Любань уже в ближайшие дни.