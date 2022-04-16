Три человека оказались под завалами после обрушения здания в Петербурге

Три человека пострадали в результате обрушения стены реконструируемого здания.
Фото: портал "78"
О происшествии на Лиговском проспекте, 127 стало известно днем, 16 апреля. По предварительной информации, есть один пострадавший, его передали сотрудникам скорой помощи. На данном адресе проводилась реконструкция дома Рыжкина.
Данным инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре.
Вам будет интересно
Жители Луги делятся кадрами начавшегося подтопления пешеходных зон города. Сезон весеннего половодья застал врасплох населенный пункт в Лужском районе Ленобласти. Уровень...
16.04.2022 42