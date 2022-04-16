За отождествление СССР и нацистской Германии россиян будут наказывать рублем

Владимир Путин 16 апреля подписал законопроект о наказании за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Документ размещен на официальном портале правовой информации 16 апреля. Данный закон Госдума одобрила десять дней назад и сегодня, 16 апреля, вступил в силу после подписания президентом.

Согласно закону, гражданам за это нарушение будет грозить штраф в 1–2 тысячи рублей или административный арест до 15 суток, должностным лицам — от 1 до 4 тысяч рублей, а юридическим — от 10 до 50 тысяч.

Предусмотрена ответственность и за повторное правонарушение: для физлиц штраф предлагают повысить до 2,5–5 тысяч рублей, должностным — до 5–20 тысяч (либо дисквалификация от шести месяцев до года), а юридическим — от 50 до 100 тысяч рублей (либо приостановление работы на срок до 90 суток).