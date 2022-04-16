Жители Ленобласти похвастались первыми грибными урожаями

С первым таянием снега ленинградцы отправились в ближайшие леса, чтобы испытать удачу и найти «первогрибы». Теперь тематические паблики в соцсетях завалены фотографиями грибных уловов.

Любители грибной охоты с разных районов Ленобласти делятся кадрами первых грибов, найденных в лесу. Так, судя по публикациям в сообществе Грибы и Грибники СПб, особенно богатыми на эукариоты оказались Ломоносовский и Всеволожский районы.

Первыми из-под снега появились… грибы! Проталины в грибных веснушках стробилюрусов, — радуется автор фото.

Также похвастались грибники хоть и скудным, но урожаем алой саркосцифы в Ломоносовском районе. Процесс охоты был снят на видео и сопровожден эпической музыкой из известного сериала.