Жители Ленобласти похвастались первыми грибными урожаями

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

С первым таянием снега ленинградцы отправились в ближайшие леса, чтобы испытать удачу и найти «первогрибы». Теперь тематические паблики в соцсетях завалены фотографиями грибных уловов.

Любители грибной охоты с разных районов Ленобласти делятся кадрами первых грибов, найденных в лесу. Так, судя по публикациям в сообществе Грибы и Грибники СПб, особенно богатыми на эукариоты оказались Ломоносовский и Всеволожский районы.

i-Z9MDIoGlc
Фото: Грибы и Грибники СПб / Марианна Соломко
Первыми из-под снега появились… грибы! Проталины в грибных веснушках стробилюрусов, — радуется автор фото.

Также похвастались грибники хоть и скудным, но урожаем алой саркосцифы в Ломоносовском районе. Процесс охоты был снят на видео и сопровожден эпической музыкой из известного сериала.

Вам будет интересно
Жители Ленобласти похвастались первыми грибными урожаями лес, Ленобласть, грибы, Грибной сезон
"Эшелон борьбы с НАТО": петербуржец и его необычный груз в прицепе засветился на КАД
Очевидцы поделились кадрами транспортируемой по КАД артиллерийской пушки при помощи минивэна и прицепа. Фотографиями неприкрытой в движущемся прицепе ЗиС-3 поделился пользователь...
16.04.2022 97
Автор