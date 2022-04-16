«Добро пожаловать в Ленинградскую семью»: беженцы из Мариуполя помогли провести субботник в Волхове

В Волхове состоялся общегородской субботник. В нем приняли участие не только бюджетники, депутаты, маленькие волховчане, но и недавно прибывшие в город люди из Мариуполя.

Фотоотчет в своем tg-канале опубликовал глава Волховского района Алексей Брицун. Масштабная уборка прошла в субботу, 16 апреля.

Наводим красоту в Волхове. К нам присоединились и одноволховчане – недавно приехавшие люди из Мариуполя. Добро пожаловать в Ленинградскую семью, – поделился глава Волховского района Алексей Брицун.