Небольшие осадки ожидаются в Ленобласти в понедельник

В регионе местами пройдут дожди с мокрым снегом.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник в Ленобласти ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
Температура наружного воздуха составит +9…+14 градусов тепла. Ветер восточный со скоростью 2-7 м/с.
Атмосферное давление будет мало меняться в течение дня.
Вам будет интересно
Над Северной столицей вечером взошла Розовая луна. Фотографу удалось заснять красавцу луну в небе над Задним Створным маяком в Санкт-Петербурге. Кадры...
17.04.2022 79