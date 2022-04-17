Небольшие осадки ожидаются в Ленобласти в понедельник

В регионе местами пройдут дожди с мокрым снегом.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник в Ленобласти ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура наружного воздуха составит +9…+14 градусов тепла. Ветер восточный со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление будет мало меняться в течение дня.