В Купчино шестилетний мальчик попал под колеса автомобиля

Кроссовер выезжал с автомойки.
По информации правоохранительной органов, на Малой Балканской улице в Купчино водитель кроссовера Kia Sportage сбил шестилетнего мальчика при выезде с автомойки.
Ребенка экстренно доставили в больницу, однако он скончался от полученных трав.
По факту произошедшего проводится проверка.
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