В Купчино шестилетний мальчик попал под колеса автомобиля

Автор: Александр Селиванов
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Кроссовер выезжал с автомойки.

По информации правоохранительной органов, на Малой Балканской улице в Купчино водитель кроссовера Kia Sportage сбил шестилетнего мальчика при выезде с автомойки.

Ребенка экстренно доставили в больницу, однако он скончался от полученных трав.

По факту произошедшего проводится проверка.

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12.04.2022 268
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