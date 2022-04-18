В Купчино шестилетний мальчик попал под колеса автомобиля

Кроссовер выезжал с автомойки.

По информации правоохранительной органов, на Малой Балканской улице в Купчино водитель кроссовера Kia Sportage сбил шестилетнего мальчика при выезде с автомойки.

Ребенка экстренно доставили в больницу, однако он скончался от полученных трав.

По факту произошедшего проводится проверка.