Полицейская собака довела полисменов до квартиры предполагаемого убийцы в Петербурге

Кадис помогла раскрыть настоящее убийство.
По информации правоохранительных органов, в частном борделе обнаружили труп девушки.
По камерам удалось определить направление ухода предполагаемого убийцы. Было принято решение использовать служебную собаку.
Собака по кличке Кадис с инспектором-кинологом Ольгой Филипповой привела полисменов к квартире дома 87 по набережной реки Фонтанки.
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По итогу выяснилось, что задержанный пришел к потерпевшей как клиент, однако в какой-то момент решил ее ограбить и несколько раз ударил ножом, получив отпор.