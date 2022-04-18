Полицейская собака довела полисменов до квартиры предполагаемого убийцы в Петербурге

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Кадис помогла раскрыть настоящее убийство.

2022-04-18_10-08-36
Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По информации правоохранительных органов, в частном борделе обнаружили труп девушки.

По камерам удалось определить направление ухода предполагаемого убийцы. Было принято решение использовать служебную собаку.

Собака по кличке Кадис с инспектором-кинологом Ольгой Филипповой привела полисменов к квартире дома 87 по набережной реки Фонтанки.

Вам будет интересно
Собака по кличке Буч, изувеченная хозяином-живодером, идет на поправку
История песика Буча из Кингисеппского района закончилась благополучно. Его жизнь спасли и теперь он идет на поправку. Кроме того, у...
15.04.2022 175

По итогу выяснилось, что задержанный пришел к потерпевшей как клиент, однако в какой-то момент решил ее ограбить и несколько раз ударил ножом, получив отпор.

Автор