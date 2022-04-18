Полицейская собака довела полисменов до квартиры предполагаемого убийцы в Петербурге

Кадис помогла раскрыть настоящее убийство.

По информации правоохранительных органов, в частном борделе обнаружили труп девушки.

По камерам удалось определить направление ухода предполагаемого убийцы. Было принято решение использовать служебную собаку.

Собака по кличке Кадис с инспектором-кинологом Ольгой Филипповой привела полисменов к квартире дома 87 по набережной реки Фонтанки.

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По итогу выяснилось, что задержанный пришел к потерпевшей как клиент, однако в какой-то момент решил ее ограбить и несколько раз ударил ножом, получив отпор.