Российские производители продуктов призвали не закрывать въезд для фур из Европы

По словам авторов обращения, ситуация в отрасли усложнилась из-за отказа европейских перевозчиков в доставке грузов в Россию. Также они выражают опасения из-за возможной конфискации фур при введении контрсанкций.

Восемь ассоциаций производителей продуктов питания изложили просьбу-обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину не запрещать ввозить в страну пищевые ингредиенты автомобильным транспортом из Европы. Об этом информирует «Коммерсант».

Письмо производителей с призывом не закрывать въезд в Россию фурам из европейских стран, датировано 14 апреля. Обращение к главе российского правительства подписали руководители Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, «Союзмолока», Руспродсоюза, «Союзнапитков».

Как стало известно, сырье для производства продуктов, как и медикаменты, не попали в пятый пакет санкций Запада и Европейского союза. Тем не менее, производителей беспокоит вопрос, что новые ограничительные меры, запрещающие въезжать фурам России и Белоруссии на территорию Евросоюза, повлекут за собой зеркальные ограничения. В аппарате кабмина уточнили, что пока такого обращения не получили.