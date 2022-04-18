Групповая драка произошла недалеко от диско-бара в Пикалево. Один из участников – в крайне тяжелом состоянии

По информации ivbg.ru, 17 апреля около 04:00 в полицию Бокситогорского района сообщили о групповой драке на некотором удалении от диско-бара «Сова» в Пикалево. Полицейские прибыли на место через пять минут, но участники успели убежать.
Позже в больницу доставили 33-летнего местного жителя с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. Увечья он получил в той самой драке.
Его возможные оппоненты установлены: 21-летний уроженец соседней республики, 21-летний житель Тихвина и 43-летний житель Бокситогорска, имеющий судимость за кражу и вымогательство.
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19.02.2022 1863