Групповая драка произошла недалеко от диско-бара в Пикалево. Один из участников – в крайне тяжелом состоянии

По информации ivbg.ru, 17 апреля около 04:00 в полицию Бокситогорского района сообщили о групповой драке на некотором удалении от диско-бара «Сова» в Пикалево. Полицейские прибыли на место через пять минут, но участники успели убежать.

Позже в больницу доставили 33-летнего местного жителя с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. Увечья он получил в той самой драке.

Его возможные оппоненты установлены: 21-летний уроженец соседней республики, 21-летний житель Тихвина и 43-летний житель Бокситогорска, имеющий судимость за кражу и вымогательство.