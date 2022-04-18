Мигрант устроил фаер-шоу со своей машиной на КАД, спалив ее дотла

Находящийся в федеральном розыске у себя на родине азербайджанец поджег свой авто посреди трассы.
Видео с места происшествия публикует редакция Mash на Мойке днем, 18 апреля. Необъяснимый перформанс 38-летний Натиг устроил на кольцевой автодороге накануне днем.
Судя по происходящему, пироман не очень любит автомобильный транспорт, поэтому пока догорала его машина, Натиг кидался с неизвестным предметом на проезжающие авто.
Прибывшие экстренные службы отправили мужчину в больницу в НИИ скорой помощи Джанелидзе. По данным правоохранителей, у себя на родине он находится в федеральном розыске.
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16.04.2022 202