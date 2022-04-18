Петербуржец прописал в своем жилом помещении 5 тысяч мигрантов

Предприимчивый житель Петербурга успел зарегистрировать на своей жилплощади порядка 5 тысяч приезжих из за рубежа.

В Петербурге возбуждено уголовное дело на бизнесмена, который занялся фиктивной пропиской мигрантов в огромных масштабах. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По данным ведомства, «предприниматель» зарегистрировал в одном из своих помещений сразу 5000 мигрантов. Проверка показала, что жильё приезжим фактически не предоставлялось.

Расследование уголовного дела по факту организации нелегальной миграции поставлено на контроль прокуратуры.