Петербуржец прописал в своем жилом помещении 5 тысяч мигрантов

Предприимчивый житель Петербурга успел зарегистрировать на своей жилплощади порядка 5 тысяч приезжих из за рубежа.
В Петербурге возбуждено уголовное дело на бизнесмена, который занялся фиктивной пропиской мигрантов в огромных масштабах. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
По данным ведомства, «предприниматель» зарегистрировал в одном из своих помещений сразу 5000 мигрантов. Проверка показала, что жильё приезжим фактически не предоставлялось.
Расследование уголовного дела по факту организации нелегальной миграции поставлено на контроль прокуратуры.
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