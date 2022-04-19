Россияне назвали желаемый размер пенсии для достойной жизни в старости

Автор: Александр Селиванов
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Она, по мнению среднестатистического жителя страны, должна составлять более 45 тысяч рублей.

Это на 5% больше, чем россияне называли во время аналогичного исследования в ноябре 2021 года, следует из опросов, которые провёл сервис SuperJob.

Самые высокие ожидания — у респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (желаемая пенсия — 49 400 рублей), а самые низкие — у россиян с доходом менее 30 тысяч рублей (38 100 рублей).

Также отличаются запросы у жителей разных городов. Самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые низкие — в Воронеже и Ижевске. Достойной пенсией в Москве респонденты считают 50 тысяч рублей, в Петербурге — 47 900 рублей, в Хабаровске — 46 300 рублей.

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15.04.2022 165
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