Красивое видео ледохода на реке Сясь появилось в сети

Последние льдины уплывают в Ладожское озеро.

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В телеграм-канале Астро Фото Болото появилось видео, на котором запечатлен ледоход на реке Сясь в Ленинградской области.

Льдины медленно уплывают в Ладожское озеро, где найдут свой последний приют в круговороте воды в природе.