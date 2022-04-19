Красивое видео ледохода на реке Сясь появилось в сети

Последние льдины уплывают в Ладожское озеро.
В телеграм-канале Астро Фото Болото появилось видео, на котором запечатлен ледоход на реке Сясь в Ленинградской области.
Льдины медленно уплывают в Ладожское озеро, где найдут свой последний приют в круговороте воды в природе.
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